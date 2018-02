Pangea 099

Ascolta la puntata.

Playlist

Luciano Cilio, Primo quadro “della conoscenza”, Dialoghi del presente (Die Schachtel)

The Drink, I’m a Zookeeper (Not a Goalkeeper), ******** (Weird World / Domino)

Nightmares On Wax, Tomorrow (feat. LSK), Shape The Future (Warp)

Nicolas Gaunin, Rongo, Noa Noa (Artetetra)

Peggy Gou, It Makes You Forget (Itgehane), Once (Ninja Tune)

Soreab, Bifle, Resentment EP (Beat Machine)

Bienoise, Not To Disappoint Anyone, Sharawadjii III (Enklav.)

Marimba, Side B, What Is Life If You Can’t Be Punched and Then Get a Kiss (Artetetra)

John Duncan, Mantra, Mantra / Ur Sonate (iDEAL Recordings)