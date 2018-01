Pangea 098

Ascolta la puntata.

Playlist

Dedekind Cut, Tahoe

Yannis Kyriakides, Junta TV, The Seven Inch Series Vol. 3 (Fratto/9)

x/o, Love & Reb111rth, Cocoon Egg (Quantum Natives)

Jacopo Bacci, Pulses, Divisions (Fratto/9)

Nathan Fake, Sunder, Sunder (Ninja Tune)

Bienoise, Move Your ES, Sharawadjii III (Enklav.)

Devo, Social Fools, Be Stiff / Social Fools (Stiff)

Young Fathers, In My View, Cocoa Sugar (Ninja Tune)

Dub Syndicate, Socca, One Way System, Ambience In Dub 1982 – 1985 (On-U Sound)

Stefano Pilia + Z’ev, Untitled , Live at XM24 (Spettro Records)

Claudio Rocchetti, Variatio 15, Goldberg Variations (Kohlhaas)

Zolitude, Zolitude, Zolitude (Quantum Natives)