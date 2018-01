Pangea 097

Ascolta la puntata.

Playlist

Claudio Rocchetti, Aria, Goldberg Variations (Kohlhaas)

x/o, Journey Through River Stix, Cocoon Egg (Quantum Natives)

Swivelized Sounds, Go Where, Port_Land (Quantum Natives)

Jacopo Bacci, Closing, Divisions (Fratto/9)

JK Flesh, Bullied By Love, Exit Stance (Downwards)

Oxhy, Gorged, Respite Unoffered (Quantum Natives)

Tomaga, Il fiume di ferro, Memory In Vivo Exposure (Hands In The Dark)

Omega Path, Held in a Frame, (((Held in a Frame))) (Queenspectra)

Timber Timbre, Skin Tone, Sincerely Future Pollution (City Slang)

Dub Syndicate, Drainpipe Rats, One Way System, Ambience In Dub 1982–1985 (On-U Sound)

Doctor Pablo & Dub Syndicate, Taste Of Honey, North Of The River Thames, Ambience In Dub 1982–1985 (On-U Sound)

Hüsker Dü, Stick It To Me + Wheels, Amusement, Savage Young Du (Numero Group)

Paul Beauchamp & Paolo Spaccamonti, White Side, Torturatori (Fratto/9)

Russell / Ferraris, After-Dinner (Fratto/9)