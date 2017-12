Pangea 095

Ascolta la puntata.

Playlist

Cities And Memory, In Senate Square (Helsinki, Finland), Sounds Of The Year 2016 (Cities And Memory)

Oneohtrix Point Never, The Pure And The Damned feat. Iggy Pop, Good Time Original Motion Picture Soundtrack (Warp)

Nabinah Iqbal, Feels So Right, Weighing Of The Heart (Ninja Tune)

Blackdown, Halcyon Skies, Those Moments (Keysound)

Zomby, Delvaux, Mercury’s Rainbow (Modern Love)

The Bug, Get Riddim, Bad / Get Out The Way (Ninja Tune)

Equiknoxx, Ceremonial Eating Dog, Colon Man (DDS)

Four Tet, Planet, New Energy (Text)

LDGU, Ratu Kidul Queen Of The South Sea, Sriti Vol.1 (Tresno Records)

M.E.S.H., Coercer, Hesaitix (Pan)

Autechre, spl47, JNSN CODE GL 16 / spl47 (Touched – Music For Macmillan Cancer Support)

Razgraad, HoarWoodDivine, The Ideology Of Pessimism (Yerevan Tapes)

Lakker, Eris Pt.1 & 2, Eris Harmonia (Eotrax)

Demdike Stare, Cosmogony A (DDS)