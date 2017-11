Pangea 092

Ascolta la puntata.

Playlist

LDGU (recorded and compiled by), Kyai Guntur Sari (part two), Sriti: Ldgu’s sonic adventures in the island of Jah-va, Volume One: Jawa mistis (Tresno Records)

Four Tet, Daughter, New Energy (Text)

Equiknoxx & Mark Ernestus, Congo Get Slap [Mark Ernestus Remix], Mark Ernestus Remixes (DDS)

Peder Mannerfelt, Stream Of Time, Obey / Stream Of Time (Stockholm LTD)

M.E.S.H., Search. Reveal., Hesaitix (Pan)

DJ Balli & Giacomo Balla, Hakken In Freedom, Svelto The Hakken Tuner (Artetetra)

Oren Ambarchi, It Ain’t Humid But It Sure Is Hot, Stacte Karaoke II (Black Truffle)

EERA, Survived, Reflection Of Youth (Big Dada)

Young Fathers, Lord (Ninja Tune)

Jono McCleery, Ingenue (Synkro Remix), Ingenue (Counter Records)

Kuthi Jinani, Discarga, Discarga Verde (Beat Machine)

Pye Corner Audio, Greenport Hangover, Island Of Ghosts (Analogical Force)

Cosh, Waven, 30 Years Under The Cosh (Timeless Records)

Bibio, Capel Celyn, Phantom Brickworks (Warp)