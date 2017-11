Pangea 090

Ascolta la puntata.

Killing Sound, Six Harmonies, Killing Sound (Blackest Ever Black)

Jerusalem In My Heart, 7ebr El 3ouyoun, If He Dies If If If If If If (Constellation)

Locust Toybox, Saptiro, Drownscapes (Brainfeeder)

Coldcut x On-U Sound, Kajra Mohabat Wala ft. Hamsika Iyer (Maximum Dub), Kajra (Ahead Of Our Time)

Romare, All Night (Live Session 1), Live Sessions 1 (Ninja Tune)

Equiknoxx & Mark Ernestus, Flagged Up (Mark Ernestus Remix), Mark Ernestus Remixes (DDS)

Helena Hauff, Nothing Is What I Know, Have You Been There, Have You Seen It (Ninja Tune)

Lakker, Empress, Eris Harmonia (Eotrax)

Gaika, Battalion ft. Miss Red (Radio Edit), (Warp)

John Keek, By Your Side ft. Georgia Ann Muldrow & Reinier Baas, If + When (Big Dada)

Courtney Barnett & Kurt Vile, Continental Breakfast (Radio Edit), Lotta Sea Lice (Matador)

Onyx Collective, The Mask, Lower East Suite Part One (Big Dada)

Greg Fox, Preponderance Of The Small (Bonus Track), The Gradual Progression (RVNG Intl.)

Adriano Zanni, In The Distance, Disappearing (Boring Machines)

Attilio Novellino / Collin McKelvey, B, Random Numbers Split Series Vol.5 (Random Numbers)