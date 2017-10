Pangea 087

Ascolta la puntata.

Playlist

Adriano Zanni, Dreams and Falling Trees, Disappearing (Boring Machines)

Alessandro Cortini, Vincere, Avanti (The Point Of Departure Recording Company)

Autechre, JNSN CODE GL16, JNSN CODE GL16 / spl 47 (Touched – Music For Macmillan Cancer Support)

Untold, Watton Res,Tear Up The Club / Watton Res (Hemlock)

Mumdance & Logos, BMT, FFS / BMT (Different Circles)

Visionist, No Idols, Value (Big Dada)

Illum Sphere, Fuel The Fire (Beau Wanzer Adjustment), Glass Remixes (Ninja Tune)

Nathan Fake, Bosky, Providence Reworks Part I (Ninja Tune)

Bicep, Vale, Glue (Ninja Tune)

Clams Casino, Stem / Long Stem Remix, Instrumental 4 (Not on label)

Run The Jewels, Mean Demeanor, FIFA 18

Shabazz Palaces, Effeminence (feat. Fly Guy Dai), Quazarz Vs. The Jealous Machines (Sub Pop)

Wen, Blips, Carve + Gaze (Big Dada)

Jameszoo, Rolrolrol (feat. Niels Broos), Flake (Brainfeeder)

Greg Fox, By Virtue Of Emptiness, The Gradual Progression (RVNG Intl.)

Bark Psychosis, Pendulum Man, Hex (Fire Records)