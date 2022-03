PAGAN ALTAR, The Story Of Pagan Altar

The Story of Pagan Altar (qui abbiamo provato a raccontarla noi) raccoglie una selezione delle migliori registrazioni antecedenti al demo omonimo del 1982 e altre che documentano gli sviluppi successivi della doom band londinese. È il chitarrista Alan Jones a descriverne la natura filologica: These early songs are representative of where the band was. It showed a progression of the band right from the start. […] This album is more of a look at how the band has improved over the years. Nonostante i musicisti inaffidabili con cui ebbero a che fare durante gli anni Ottanta (definiti Bread heads dal cantante Terry Jones) e il successivo oblio, nel corso dei decenni hanno visto riconosciuto il loro valore artistico e storico come precursori della Musica del Destino. Se nel 2017 Temple Of Mystery aveva pubblicato il commovente album postumo The Room Of Shadows, oggi diffonde il risultato delle ricerche effettuate da Alan Jones – che ha poi inviato del materiale ad Annick Giroux (di Temple Of Mystery, ma anche cantante nei Cauchemar) – per poterne selezionare alcune tracce che fotografassero nel modo più fedele possibile l’evoluzione. Non è quindi un caso se “Narcissus Complex” (che apre il lato A) e “Narcissus” (che chiude il lato B) siano versioni differenti dello stesso brano. “Narcissus Complex” fu la prima canzone in assoluto ad essere scritta da Terry e Alan Jones e la sua rielaborazione “Narcissus” apparve in precedenza sulla prima edizione in vinile di Mythical & Magical (The Miskatonic Foundation, 2008) e sul lato B del singolo Walking In The Dark (Buried by Time and Dust, 2013), qui riproposto nella sua interezza. Dice Alan: This recording was done in 1976 by putting a very small tape recorder in the middle of our back room and hoping for the best. Erano soliti utilizzare queste cassette per fare imparare i brani ai nuovi musicisti che sarebbero entrati nella band. Di fatto i Liquid Gas nacquero quando Terry portò a casa alcuni dei figli dei suoi colleghi di lavoro con l’intenzione precisa di mettere su un gruppo: They were a bit older than me and could play a bit, but they had not been playing for that long so we were at the same ability. I’m sure it was more a case of my dad wanting to sing in a band again and was starting from scratch with us. In quei primi anni formativi di quelli che sarebbero poi diventati i Pagan Altar, Alan e Terry Jones eseguivano perlopiù cover. Fu solo in seguito che iniziarono a prendere forma i brani poi inclusi nei loro album: “Toe The Line” risale al periodo in cui (traendo ispirazione dalla Idra di Lerna che appare con Eracle nella mitologia greca) modificarono il nome della band in Hydra: Although it was a short song amongst our normally quite lengthy songs, we never used it when we reformed as Pagan Altar. It is a good indicator though of what was going on in the UK in 1977. In quel momento storico dominato dal Punk e dalla nascente New Wave, erano soliti suonare alla Dutch House, pub (forse già un po’ fuori moda) che dalla fine degli anni Sessanta era divenuto meta dei motociclisti che transitavano per la zona sud di Londra. Il dissotterrare vecchie cassette registrate con suo padre è quindi per Alan Jones un gesto importante, un gesto che lui stesso non aveva idea di dove lo avrebbe portato: I bought a tape player just to see what was going on. […] I had to buy a cassette deck to listen to the tapes I had!

Tra i brani già noti inclusi in The Story of Pagan Altar vi è “Into The Wake Of Armadeus”, il cui titolo ha origine nelle invocazioni ad Asmodeus, che la memoria di Terry ha fatalmente modificato. A questo proposito, ripensando ai fan che domandavano stupiti Isn’t it supposed to be about the Asmodeus?, Alan evoca il padre con ironia: My dad had a strange relationship with the truth sometimes. Anch’essa in origine apparsa su Volume 1, la versione qui presentata di “The Black Mass” fu registrata come ai tempi dei Liquid Gas e degli Hydra: For this rehearsal, we had got a better tape recorder but we were still putting the tape in the middle of the room. […] We had sound proofed all the walls and turned a small scullery room into a vocal booth and had had a studio since 1978. Queste registrazioni risalgono al 1982 e coincidono con quella da tempo è considerata la formazione classica della band (1978-1984).

“The Witches Pathway” e “The Aftermath” risalgono al 1986 e furono registrate quando di fatto la band non esisteva più. Alan si era trasferito in Galles per unirsi al gruppo pop rock XYZ, ma tornando a Londra riprese contatto con il bassista Trevor Portch (successivamente su The Lords Of Hypocrisy e Mythical & Magical) e trovò il batterista “Big” John (in sostituzione di John Mizrahi), con i quali suonarono nella data in cui fu scattata la foto della copertina di Volume 1 (Oracle Records, 1998). L’inedita “Moving On” e “Reincarnation” (la cui versione più datata fu inclusa nel 12” The Time Lord, 2005) furono registrate nel 1991 a nome Malac’s Cross e si discostano (in parte) dal restante materiale di The Story Of Pagan Altar per via del ricorso ai sintetizzatori. La band nacque semplicemente con alcuni amici che nel corso del 1990 iniziarono a suonare insieme. Non avendo trovato immediatamente un cantante, su queste tracce c’è Terry (questo ruolo sarà poi occupato da Jen, sorella di Alan). Il chitarrista afferma che il materiale realizzato con Malac’s Cross, XYZ e Creamer (dove fu solo chitarrista, ma nei quali suonava il batterista Mark Elliot, parte dei Pagan Altar nel 1981 e poi su The Lords Of Hypocrisy e Mythical & Magical) non mostrasse legami significativi con i Pagan Altar, per cui si limita a narrare alcuni aneddoti spassosi. È così che con la consueta umiltà consegna ai posteri una raccolta dei suoi (e dei nostri) ricordi.