Pact Infernal in Italia il 26 (Bruma preview) e il 27 gennaio

Di questo duo molto “spinto” alla fin fine vi abbiamo parlato spesso. Saranno a breve in Italia.

Venerdì 26 gennaio alla Chiesa di San Michele in Cioncio (Via de’ Rossi, 51100 – Pistoia) appuntamento con il primo dei due eventi anticipatori della quarta edizione del festival culturale Bruma, che si terrà per fine Maggio.

Start h 21.30 con il duo techno-esoterico berlinese Pact Infernal assieme ai due progetti noise/drone di casa Metzgertherapie: The Nent e Skrei.

Ingresso riservato ai soci NUB su prenotazione: prenotazioni@brumafest.it

Contributo + Tesseramento 10 Euro

Info: info@brumafest.it

Il giorno dopo i Pact Infernal saranno a disposizione dei napoletani, più nello specifico presso il First Floor Club di Pomigliano D’Arco. Questa la line-up: Pact Infernal / The Nent / Amklon / 11xxx27.