OvO: in ascolto “Cobalto”

Gli OvO hanno appena pubblicato “Cobalto”, terzo estratto dal nuovo album Gemma, in uscita il 3 ottobre 2025 per Artoffact Records, che la band definisce un “manifesto di trasformazione”. Gemma è l’undicesimo album in studio per Dorella/Pedretti, attivi da 25 anni. Da poco si può leggere una loro intervista sull’istituzione “Wire”, di fatto un racconto che parte da uno squat di Ravenna, passa per una vita in tour alla Jucifer (“The Sound Of Metal” con Riz Ahmed nasce come film sugli Jucifer, ma forse dovrebbero girarne uno sugli OvO) e arriva alle iniezioni elettroniche degli ultimi anni in un sound improvvisato e rumoroso, imperniato su di una strumentazione a dir poco essenziale.

Di Gemma finora s’erano sentite la ministry-ana “Stagno” e l’eccezionale incontro con Lord Spikeheart intitolato “Opale”. Cobalt inizia con un beat che sembra preso da “Pro-Test” degli Skinny Puppy, poi le protagoniste diventano la voce del demonio in Stefania e una chitarra come sempre zozzissima.

Vi embeddiamo il Bandcamp del disco, che contiene tutti e tre gli episodi. Aggiungiamo il tour poster: impossibile non andarli a vedere o non finire sulla loro strada.