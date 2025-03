Out There a Modena con Om Unit e Laura Agnusdei

Riceviamo e pubblichiamo. Se volete saperne ancora di più, andate qui.

Venerdì 21 Marzo + Sabato 5 Aprile 2025 La Tenda, Modena

Ingresso Gratuito

Continua l’esplorazione di tutto ciò che succede “là fuori” tra sperimentazioni ed esperienze condivise legate alla musica elettronica. La rassegna Out There, alla terza edizione, prosegue il percorso iniziato nel 2023 lungo un tracciato fatto di ricerca, stimoli e connessioni, portando a La Tenda Live due serate tributo alla contaminazione musicale.

Dopo aver ospitato OUS nella scorsa edizione, la label night che apre la rassegna è dedicata a Maple Death Records, con l’inedito live della sassofonista e producer Laura Agnusdei, che porterà sul palco de La Tenda “Flowers Are Blooming In Antarctica”, suo ultimo album. In apertura, in collaborazione con Solido, il live di FERA, eclettico musicista e illustratore da sempre affiliato a Maple Death.

La seconda serata invece vedrà il ritorno a Modena del producer inglese Om Unit, al debutto con il terzo capitolo della serie Acid Dub Studies, una trilogia dedicata alle sonorità caratteristiche dell’iconica Roland TB-303, responsabile del suono acid, qui studiato e re-interpretato da Jim Coles adottando i principi del dub, per un viaggio multigenere tra atmosfere trip-hop, roots e digi-dub.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.