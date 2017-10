Riceviamo da Tetris (TS) e pubblichiamo. Ottobre si conferma mese intensissimo per i live: a Trieste White Manna, Black Anvil, Lento, Total Chaos, Impure Wilhelmina (Season Of Mist) e poi il 2 novembre subito Unsane.

GIO 05 – PSN VOL. XIII: WHITE MANNA (psych, USA) + Michael Myers djset (evento facebook)

VEN 06 – BLACK ANVIL [black/heavy metal] + FIERCE⊙ Ottobre 2017 a Tetris (evento facebook)

VEN 13 – TYTUS [heavy fucking metal, TS] + DOOM PATROL [heavy metal, PD] (evento facebook)

SAB 14 – LENTO [psych exp. doom, RM] + JOHN, THE VOID [postmetal, PN] (evento facebook)

MAR 17 – GOZU [hard/stoner, USA] (evento facebook)

VEN 20 – TetrisDubClub presents: Wicked Dub Division ft. Mannaroman [dub liveset , PN] (evento facebook)

SAB 21 – MY SPACE INVADERS [melodic hardcore]: Dogs’n’Pigs release show w/ Not For Rent (evento facebook)

VEN 27 – TOTAL CHAOS [uncompromising street punx, USA] w/ Devasted & FDP (evento facebook)

SAB 28 – IMPURE WILHELMINA [postmetal, CH] + YELLOW KINGS [metalgaze/noiserock, I] (evento facebook)

MAR 31 – Licht und Blindheit: Halloween’s Fear

GIO 2 NOVEMBRE – UNSANE [noiserock, USA] (evento facebook)