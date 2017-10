Ottobre 2017 al Bronson

Riceviamo e pubblichiamo.

Riparte la stagione indoor del Bronson: il 18 ottobre il primo live e da sabato 21 si torna sul dancefloor!

18 – BRANT BJORK con Them Bulls e Monolith

In collaborazione con Perpetual Stain e Heavy Psych Sounds Booking

The “Desert Boogieman”, padre dello stoner rock ed ex Kyuss, Fu Manchu, Vista Chino: questo il biglietto da visita di Brant Bjork, che dopo diversi anni torna al Bronson.

21 – BRONSON OPENING PARTY con Havah, Stromboli, Brutal Birthday

Vi siamo mancati? Il sabato sera del Bronson torna il 21 ottobre e per l’inaugurazione festeggiamo con gli Havah – collettivo darkwave che origina dai La Quiete, Raein e Riviera – l’uscita di Contravveleno (Maple Death Records), raccolta di racconti di resistenza in chiave post-punk.

Apre Stromboli, il progetto di Nico Pasquini (anche bassista di His Clancyness ed ex Buzz Aldrin), tra isolazionismo, noise, elettronica analogica e industrial psych.

Abbiamo aggiunto anche i Brutal Birthday: noise-punk marcio, mononota e atonale suonato da incapaci già membri di Hallelujah!, Stromboli, The Mountain Moon, Buzz Aldrin e His Clancyness.

L’aftershow è affidato ai nostri resident e l’ingresso è gratuito entro le 23!

28 – M¥SS KETA + DJ YOUTUBE (I CAMILLAS)

M¥SS KETA è una rapper, popstar, diva definitiva: arrivata, ma non si sa esattamente dove. Nata sulle passerelle ma morta in un parcheggio, M¥SS KETA inizia a ballare illuminata dalla madonnina a suon di “Milano sushi e coca” nel lontano 2013. Da lì in poi un successo dopo l’altro, tra cui “In Gabbia (non ci vado)”, “Burqa di Gucci”, “Le Ragazze di Porta Venezia” e “Musica Elettronica”, la consacra a unica diva e donna della capitale meneghina. “L’angelo dall’occhiale da sera: col cuore in gola” è il greatest hits. Poi, nel 2017, M¥SS KETA invita tutti nel suo magico mondo estivo con l’ep “Carpaccio Ghiacciato”: cinque canzoni electro-lounge che vi travolgono come onde sugli scogli a Posillipo e vi fanno venire l’acquolina in bocca come solo un buffet continental di un albergo extra lusso riesce a fare.

DJ YOUTUBE nasce da una visione dei Camillas, dai tanti Dj Youtube trovati in giro per l’Italia, da Massa Carrara a Reggio Calabria. Dj Youtube non conosce generi musicali, ma riesce a prevedere balli in ogni tipo di brano. Dj Youtube accede alla tecnologia cruda e attuale per cercare musiche mondiali. Dj Youtube può essere uno, due o 300 persone. Dj Youtube accetta richieste ma non le soddisfa tutte e usa esclusivamente cd in plastica e computer per cercare sul gigantesco serbatoio YouTube brani da proporre al pubblico divertimento. Dj Youtube non capisce un cazzo.

31 – BRONSON HALLOWEEN ANNI 90

Una spaventosa tradizione in quel di Ravenna: il party anni 90 made in Bronson!

Mtv, la fine della Guerra Fredda, i walkmen, la Generazione X, le camicie di flanella, le boyband, l’esplosione dei rock club, la California delle serie tv. Uno dei grandi classici di Bronson Produzioni che vi fa ballare ormai da tanti anni. In una notte il meglio delle sonorità 90s dal grunge al punk-rock, passando per i tormentoni ultra-pop, i classici dance, gli anthem della scuola crossover, le hit hip hop, i singoloni da Festivalbar e il fenomeno brit pop.

Preview di novembre: i canadesi Big Brave insieme a Gnod e OvO (3 novembre); l’amico di Bronson Produzioni Micah P. Hinson (8 novembre) e il trittico italiano Coez (4 novembre), Cristina Donà (17 novembre) e Willie Peyote (18 novembre).

Senza dimenticare TRANSMISSIONS FESTIVAL che dal 24 al 26 riporta in città il meglio di musica avant e di sperimentazione per festeggiare il suo decennale!