OSMIUM, Osmium

Osmium è il progetto presentato alla Betonhalle del Silent Green (il vecchio obitorio/crematorio di Berlino, e posto migliore non poteva esserci) durante il CTM 2024. Ne avevamo parlato a suo tempo su queste pagine e finalmente, dopo un travagliato lavoro di studio, vede la luce con l’uscita di questo stratosferico omonimo album su Invada Records. A firmarlo sono i britannici Sam Slater e James Ginzburg (quest’ultimo metà degli Emptyset e boss della Subtext), la violoncellista islandese Hildur Guðnadóttir (premio Oscar 2020 per la colonna sonora di “Joker”) e il vocalist/performer indonesiano di Senyawa, Setabuhan, Khawagak (etc.) Rully Shabara.

C’è chi aveva pronosticato un lavoro alla Throbbing Gristle o Pan Sonic, ma a noi, visti nel loro esordio berlinese, avevano fatto pensare più ai primi, magnifici Einstürzende Neubauten per l’uso della voce e i clangori metallici, per intenderci quelli da Kollaps ad Haus Der Lüge. Comunque sia, l’ambito di riferimento è quello dell’industrial più radicale, a cui i quattro aggiungono un sostanzioso tassello. Osmium riprende in mano il concetto della Musica al servizio del Rumore (o viceversa, non siamo talebani), arricchito da un notevole bagaglio di esperienza storica, critica ed evidentemente tecnologica: qui utilizzando strumenti e macchine che 30 anni fa non potevano neanche esistere, senza perdere un briciolo di potenza eversiva a cui quel mondo era/è indissolubilmente legato. I quattro di Osmium, consci del proprio potenziale, si pongono al di là di qualsiasi contingenza temporale con questo risultato sonico letteralmente fuori dal tempo. Quaranta minuti, segmentati in otto movimenti, di un sostanziale e ininterrotto flusso sonoro tanto selvaggio, primordiale e organico quanto estremamente sofisticato nella stratificazione della materia acustica.

La voce dello sciamano Rully Shabara è al centro del vortice di pattern ritmici creati ad hoc da un sistema robotico su cui interagisce la particolarissima strumentazione degli altri tre musicisti: l’halldorophone, una sorta di violoncello modificato (inventato dall’artista e designer Halldór Ŭlfarsson) suonato da Hildur Guðnattórir; il basso sistemato in orizzontale percosso da solenoidi ed elettronica di James Ginzburg; il tamburo auto-oscillante progettato da Sam Slater con la Koma Elektronik. Tre strumenti/cyborg, dunque, unici e dalle sonorità inusitate, una strumentazione “settata” negli studi berlinesi Bonello prima di essere registrata in varie session ed infine mixata dallo stesso James Ginzburg.

L’Osmio è un metallo di transizione del gruppo del platino, un metallo di estrema durezza di colore blu-grigio-nerastro… estremamente tossico, viene spesso legato ad altri metalli che richiedono un’elevata resistenza all’usura, e trova uno dei suoi impieghi nella produzione di puntine di giradischi. Ecco, tutto torna: alzare il volume!