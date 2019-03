Orso: il video di “Mitraillette”

Si chiamano Orso, ma sono di Losanna. Sono una band strumentale (3 chitarre + basso + batteria) giunta al secondo album (Paninoteca), interessante per chi ascolta Cult of Luna, Neurosis, Breach, Terra Tenebrosa e Russian Circles. Non per caso dunque, il loro disco – pronto per il 5 aprile 2019 – è stato mixato da Kurt Ballou e masterizzato Magnus Lindberg. Della pubblicazione si occupa Czar Of Crickets Productions. Qui il pre-order del cd. Qui iTunes.

Come si vede dal video di “Mitraillette” (il nome di una mezza baguette con dentro carne e patate fritte e cipolle caramellate più salse varie), gli Orso hanno fame. Ma non di successo, la loro è più voglia di qualcosa di buono.