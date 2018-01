Oregon Trail: “Aimless At Last” video premiere

Gli Oregon Trail sono un quartetto post-hardcore svizzero in giro dal 2014. All’attivo hanno uno split con tali Sxokondo, sempre svizzeri, e un album d’esordio, Century, uscito nel 2015.

Il 16 febbraio 2018 Czar Of Bullets e Cold Smoke Records pubblicheranno il secondo album del gruppo, H/aven.

Noi lanciamo il video di uno dei pezzi, “Aimless At Last”. Molto buono dal punto di vista della fotografia e del montaggio, rappresenta un dolore profondo affrontato con estrema compostezza e sobrietà, quasi da film di Michael Haneke, in contrasto con l’interpretazione disperata e rabbiosa della band, eppure in qualche modo intrecciato dal punto di vista del testo. Non vi riveliamo la trama, ma sottolineamo ancora una volta come buone idee e intelligenza possano far molto meglio dei soldi.

H/aven pre-order (vinile)

H/aven pre-order (cd)