Ora Iso: in ascolto “Dead Riot” dall’album in uscita per Downwards

Kathleen Malay e Jason Kudo hanno inziato a suonare insieme come Ora Iso nel 2011 a Brooklyn. Kathleen Malay è nata Indonesia ed è cresciuta in Australia, poi è arrivata a New York dove ha incontrato Jason Kudo. Il loro primo album Bathcat è del 2014 ed è uscito per Ba Da Bing! Records. Kathleen adesso vive a Giacarta, mentre Jason abita isolato tra le montagne del New Hampshire.

A detta del comunicato stampa, il nuovo disco Image Certifies, in uscita il 27 aprile per la Downwards, è una lettera d’amore a una società che sta morendo dei tumori che s’è procurata, oltre che un regalo d’addio a New York.

Questo è il video girato a Giacarta per il singolo “Dead Riot”. Basta poco per capire che Image Cerifies non è un’uscita Downwards ortodossa.