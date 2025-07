Ora gli Zolle fanno anche le bolle

Non sono – che cazzo ne so… – i Battles o i Dillinger Escape Plan, ma, visto il cartellone medio dello Stonerkras, al pubblico del festival sembreranno gli Autechre. Scherzo, però ai due Zolle piace essere gli strani a casa degli strani. O forse piaceva. Se ascoltate l’esordio, io non dico che dovete pensare che fossero gli Eagle Twin, in altri termini la versione prog (o “post”) dello sludge e del doom, però alla fin fine, un po’ inevitabilmente (essendo un duo strumentale), il loro era un tentativo di complicare la musica pesante che andava per la maggiore in quel periodo. Con l’aggiunta di titoli stupidi per avvisare tutti che sì, loro sapevano suonare, ma non si prendevano mica sul serio. Così, insomma, è stato bello ritrovarli nel 2024 con Rosa (Subsound Records) davvero liberi dai cliché, mai davvero banali, ma coi riffoni semplici come quelli delle band pese quando provavano ad andare in alta rotazione su MTV (per i nati dal 1990 in poi, sedetevi, ho una storia da raccontarvi), le melodie, le vocine all’elio, l’estetica Big Babol, i titoli stupidi perché stupidi, non messi lì per farsi perdonare la bravura. Potrebbero essere la sorpresa dello Stonerkras, che sosteniamo e che avrà luogo il 12 luglio a Prosecco (Trieste), headliner i Truckfighters. Mi raccomando. Di seguito un’intervista in cui ho provato a romper loro un po’ i coglioni.

Ufomammut-Lento-Morkobot: che triade. Tutti su SupernaturalCat, che avrebbe poi scommesso sugli Zolle. Forse solo Wallace Records riusciva a prendere band italiane pese e fighe, e a farle crescere/restare. Perché di quel terzetto sono sopravvissuti solo gli Ufomammut? Sappiamo che Morkobot è stato ucciso da Sarcazzobot, ma cos’altro è andato male per cui oggi sui palchi grossi abbiamo solo Urlo e soci?

Marcello (chitarre, voce): Eilà! Dunque, in pratica, è andata così (almeno, mi sembra di averla capita così).

I temibili MoRkObOt sono stati ibernati dagli spiriti che governano le affluenze di umani da sacrificare ai concerti, ottenebrando così le menti di almeno 2 messaggeri su 4.

I poderosi Lento partirono bene, ma hanno avuto problemi di telecomunicazione. Partiti in 5, per via di guasti alle linee telefoniche si sono ritrovati in 4, 3, 2, 1. Ora ovviamente non ne sappiamo più nulla perché non c’è la linea.

I baldi Ufomammut nascondono in loro un’anima musicalmente spendibile e possono piacere anche alle mamme, anche se non lo diresti mai. Sono quindi stati risparmiati dagli spiriti citati poche righe fa. Bisogna aggiungere poi il fatto che sono degli ottimi imprenditori, quindi la zuppa è servita ancora calda fumante.

Stefano (batteria, voce): Dopo la domanda esilarante e la risposta tannica di Marcello, aggiungerei solo un minuto di silenzio, interrotto dal boato di un rutto di una giovane donna, profumata.

Se fra voi due non c’è una specie di telepatia, non so fra chi ci possa essere. Come nascono i pezzi in studio? Lunghe jam o c’è una riflessione precedente? Avete un piano quando entrate da Favero?

Marcello: I pezzi non nascono in studio ma da lunghe, avvincenti, laceranti, divertenti, disperate, crudeli, sudatissime improvvisazioni nella nostra sala prove, dispersa tra i campi della bassa Lodigiana (abbastanza) in riva al Po.

Quando abbiamo abbastanza idee (per Rosa avevamo iniziato circa una ventina di brani) ci concentriamo su quelle che ci piacciono di più e che ci risultano più naturali.

Stefano: Abbiamo debuttato nel 2013 affermando che le nostre composizioni fossero ispirate alla disinvoltura di un bovino alle prese con la defecazione. Rosa conserva la naturalezza dell’album d’esordio, intesa come sincerità narrativa di due tizi desiderosi di esprimere qualcosa di sé ad altri, ma nasce da un processo meno immediato e lineare. In sintesi, razionalizzando ora a bocce ferme, abbiamo educato le nostre pulsioni sonore, negoziando la nostra diversità, inserendo talvolta a presenza di un ascoltatore immaginario in sala prove.

Suonate insieme da infinito, ma quando avete iniziato Zolle, avevate in mente delle band? Anche se già stava partendo il revivalone death metal, non eravate i soli a suonare come suonavate (nessuno lo è mai).

Marcello: No, non siamo partiti con l’idea di suonare come questo o quello (trovo che sia un po’ triste ragionare in quel modo). Ma la vita, per un motivo o per l’altro ci ha portati a preferire certe sonorità rispetto ad altre e, quando ascolti i Pantera da ragazzino a 15 anni, va a finire che te li porti nella tomba.

Stefano: Tombino. Stiamo umili!

Saper suonare & fare gli scemi: purtroppo in Italia ci sono stati gli Elio E Le Storie Tese, che con questa combinazione hanno sfinito tutti e fatto terra bruciata per gli altri. Credo che con Rosa gli Zolle abbiano mollato questo schema, abbiano lasciato perdere (o lo abbiano nascosto bene) il saper suonare e siano diventati semplici, una cosa per niente facile, ma credo liberatoria. Cos’è scattato?

Marcello: in che senso scemi?! Uè! Rosa, Rosa, Rosa, durante il Covid abbiamo avuto tempo di provare di più, nuovi suoni, nuovi arrangiamenti, nuovo approccio, è stato tutto naturale per noi, è arrivato così e l’abbiamo colto. Non abbiamo mai dato sfoggio di “saper suonare”, suvvia. Più che altro con Rosa ci siamo veramente divertiti a pensare alle melodie, i pezzi hanno le voci, suonano spesso in tonalità maggiore. Io sono un po’ stufo di sentire le solite melodie cupe tutte uguali, con gli anni trovo siano di una noia mortale.

Stefano: Intanto grazie del complimento implicito. Per quel che riguarda me, la percezione di me dietro ai tamburi, riconosco di saper trasmettere qualcosa, di saper prendere decisioni interessanti, ma non mi sento un musicista. Marcello lo è.

Rosa è supportato da un solo video, “Fiocco”, in cui fate ascoltare il pezzo a bambine, ragazze, signore, sconosciute, conosciute (Roberta, bassista dei Verdena, e Alessandra, la Brighter Death Now italiana). Vedendolo ho pensato a quanto il materiale precedente fosse probabilmente ascoltato solo da maschi, probabilmente nerd, probabilmente incel… Voi?

Marcello: Sisì, impossibile darti torto! La cosa bella del nostro nuovo album è che piace a gente insospettabile, che non ha nulla a che fare con i ciccioni con la barba e i tatuaggi che si vedono ai concerti di una certa pesantezza. Finalmente possiamo suonare in una lingua universale! Yuppi! (Ok, magari le mamme citate poco fa, che ascoltano gli Ufomammut, continueranno a pensarla allo stesso modo…)

Stefano: Anche qui posso solo aggiungere un minuto di silenzio, interrotto da un “miao” di un gatto, maschio, poco aggressivo e senza collare.

Ho notato che provate a suonare anche fuori Italia. Chi vi piace dal vivo nello scenario metal, punk e simili? Vedete tanti concerti? Andate in giro?

Marcello: Purtroppo moooooolto spesso molti dei gruppi dello scenario da te menzionato non fanno per noi. Li rispettiamo, dal vivo sono anche godibili, ma dopo anni e anni e anni di certe sonorità, siamo un po’ saturi e annoiati. Quando suoniamo con un gruppo che ci fa meravigliare è una festa enorme! Ultimamente ci è capitato con Le Capre A Sonagli.

Comunque sia, non andiamo molto in giro, facciamo gli eremiti.

Stefano: È così. Poco tempo per andare in giro e quello che abbiamo lo investiamo in Zolle. In aggiunta viviamo in una zona isolata, con poche occasioni. Per andare ai concerti serve guidare e 0.5, come limite, è davvero un limite. Tendenzialmente incontriamo gruppi ai concerti cui partecipiamo. Anche per me, nell’ultimo anno, Capre A Sonagli. In ogni caso, molto rispetto per la libertà espressiva di ognuno.

Duo più o meno strumentale. Come si fa sul palco, magari in un posto non piccolo, a mantenere alto il livello d’attenzione del pubblico? Io visto qualcuno riuscirci: Jucifer, Iron Lung, Lightning Bolt…

Marcello: Daje, ancora con ‘ste sonorità! C’è vita oltre al Fuzz! Suvvia!

Stefano: Bravi intervistatori, che riuscite a provocare Marcellino nella sua intimità, ribelle ed oppositiva rispetto agli usi e costumi più diffusi. Nello specifico il Fuzz! La domanda è stimolante, la risposta difficile. Rilanciamo così… “Tra una trattoria autentica, un po’ storta, ed un ristorante dritto, ben conforme a tutti i criteri richiesti dal mercato contemporaneo, quale vi attrae di più?”

L’intervista avviene in occasione dello Stonerkras, che si trova in una location fantastica e sembra ed è una festa tra amici, solo più grossa, ma senza scazzi. Ciò non toglie che è un festival stoner e che i locals come tiro sono la versione europea di Jackass. Voi a stile di vita rocchenrol come state messi?

Stefano: Qui posso parlare per entrambi. I termini da voi usati per descrivere il festival ci consentono di dichiarare la nostra identificazione nell’anima, nel sentimento del festival. Il nostro è uno stile di vita rocchenrol agricolo e contraddittorio. Ci facciamo sedurre dai piaceri e siamo in contatto con la paura. Stiamo attenti ai limiti e li superiamo come non ci fosse un domani. Non sveliamo tutto, però.