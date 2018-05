ONLYFUCKINGLABELS #8 si farà al Reasonanz (AN) il 10 giugno 2018

Riceviamo e pubblichiamo.

Per la prima volta in 7 anni, questo giugno l’Onlyfuckinglabels si presenterà nella sua versione estiva.

La location sarà il Reasonanz di Loreto ovverosia quanto di meglio può offrire la regione Marche per godersi una fantastica e intensa giornata all’aria aperta.

Come per la versione invernale i palchi saranno 2 e su di essi passerà come sempre quanto di più sconvolgente possano recepire le vostre voraci orecchie: il tour d’addio, in corso eppure già leggendario, dei Father Murphy, poi LAME!, il nuovo progetto di Stefano Isaia (Movie Star Junkies, La Piramide Di Sangue), il quartetto trentino dedito alla psichedelia occulta Satan Is My Brother, l’electro math-core dei Germanotta Youth, Il debutto tropical-digitale di Nicolas Gaunin (Lay Llamas, Orange Car Crash, Beatiful Bunker), poi Visio, Ramirexx, Naresh Ran, Bad Girl, Lyy Sünnœtty Pækkülyttï, il dj set di tropicOscuro.

12 ore di musica live, area relax, il sound system di Bass Unity (altra istituzione della cultura underground marchigiana), vista Conero, una lunga sfilza di etichette in formato banchetti strabordanti di meraviglie sonore e la deliziosa cucina vegan-punk del Reasonanz.

Artwork di Nicola Tirabasso

Per le etichette interessate a partecipare l’ingresso è libero.

Per info ofnfestival@gmail.com