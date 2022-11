OLD MILLION EYE, The Air’s Chrysalis Chime

Old Million Eye è il progetto solista di Brian Lucas, di stanza a Oakland e membro di alcune band psych-prog della California del Nord (Dire Wolves, Angel Archer, Mirza), nonché di act sperimentali (Cloud Shepherd, Dark Horse Candidate, Father Beard). Il suo nome e quelli delle sue migliaia di progetti si legano all’opera di etichette statunitensi altrettanto misconosciute, dedite all’esplorazione della nicchia impro-noise-psych, come Auricolar Records, Feeding Tube Records, Darla Records, Eiderdown Records, Sky Lantern Records.

In Europa Cardinal Fuzz ha recepito l’ultima sfida sonora del barbuto Lucas, a nome Old Million Eye, con la pubblicazione di The Air’s Chrysalis Chime. La stessa label suggerisce, come possibile paragone per il sound di Old Million Eye, un incrocio tra sensibilità kosmische e acid-folk californiano: in ogni caso, ciò a cui l’ascoltatore va incontro è una distensione a perdita d’occhio di glockenspiel, tastierine, arpe, synth, chitarre acustiche, bastoni della pioggia e altre amenità. Il mood dell’album non subisce grandi variazioni, tenendosi su tonalità tra l’impalpabile e l’onirico, con cori alpini che spuntano qua e là. Se avete in programma una sessione di meditazione o di yoga, Old Million Eye fa al caso vostro, altrimenti girate alla larga.