OLD MAN WIZARD, Innocent Hands / The Blind Prince

Gli OMW si ripresentano con un nuovo singolo in formato 7”, contenente una traccia per lato, uscito a fine agosto. Nonostante il nome della band si presti, per ovvie ragioni, ad accostamenti con sonorità doom lente e pesanti, la proposta musicale si rivela già dal primissimo ascolto piuttosto differente. Loro si definiscono Progressive Heavy Rock, ma la voce dolce e melodica, in bilico tra psichedelia ed emo, sembra dire altro. Anche i riff sembrano dire altro e a tratti si ha l’impressione di ascoltare i Bad Religion che suonano cover degli Iron Maiden.

Personalmente mi sono sembrati piuttosto confusi e noiosi, ossessionati dalla ricerca spasmodica di un’identità e dalla diversificazione ad ogni costo. Temo che per loro non ci sia rimedio, neanche rivolgendosi “a uno bravo”.

Innocent Hands / The Blind Prince by Old Man Wizard