Gli Oiseaux-Tempête sono in giro da tempo e adesso hanno Mondkopf fisso in formazione, con accanto come sempre una serie di ospiti. Quest’anno è Sub Rosa a curare la pubblicazione del nuovo album WHAT ON EARTH (Que Diable), che uscirà il 28 ottobre. La prima traccia in ascolto, che che vede il progetto più “elettronico” di come lo ricordavamo, ha per ospite Ben Shemie.

WHAT ON EARTH (Que Diable) by OISEAUX-TEMPÊTE