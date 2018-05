Oiseaux-Tempête: il singolo “Palindrome Series” in ascolto esclusivo

Con AL-AN’!, a parere di chi scrive una delle cose migliori uscite in ambito post-rock nel 2017, gli Oiseaux-Tempête sembrano aver raggiunto un nuovo livello di consapevolezza delle loro capacità, e ne è dimostrazione il tour seguito all’uscita dell’album, che li ha visti suonare sui palchi di festival prestigiosi in Europa, Canada e Libano. Oltre ai membri fondatori, i parigini Frédéric D. Oberland e Stéphane Pigneul, sul palco c’erano il mago dell’elettronica Mondkopf, lo storico membro dei The Ex G.W. Sok, Sylvain Joasson dei Mendelson, i musiciti libanesi Charbel Haber, Abed Kobeissy e Ali El Hout, oltre ai videoartisti As Human Pattern.

A testimonianza di questo particolare stato di grazia arriva ora Tarab, album interamente registrato in concerto, in uscita per l’eccellente etichetta belga Sub Rosa questo 22 giugno.

Dopo un primo assaggio pubblicato qualche settimana fa, l’ottima “Tuesday, And The Weather Is Clear”, che vedeva G.W. Sok recitare un testo del poeta palestinese Mahmoud Darwish, sorretto da una musica ondivaga, potente e centratissima, arriva ora un nuovo singolo, “Palindrome Series”, brano già presente come bonus track nel secondo album del gruppo, lo splendido ÜTOPIYA?, e qui proposto in una versione travolgente, estatica e solenne, che catapulta i Pink Floyd del Live at Pompei in una jam coi Sonic Youth in una piazza di Beirut.

Con queste premesse, non possiamo fare altro che attendere con ansia questo nuovo capitolo di una delle realtà piú vive (sesto album in cinque anni), libere ed interessanti del panorama europeo.

Tracklist

01. Ouverture / Baalshamin

02. Palindrome Series

03. Ütopiya / On Living (feat. G.W.Sok)

04. Bab Sharqui

05. Tuesday, And The Weather is Clear (feat. G.W.Sok)

06. Carnaval

07. Grasse Matinée (feat. G.W.Sok)

08. Coda (And Dream Slowly)

09. Bonus DL : Through The Speech Of Stars (feat. Radwan Ghazi Moumneh)