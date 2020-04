Ogni domenica, uno streaming live di 20 minuti: Bogon, Aldinucci, Di Croce, Coniglio, Ragazzo

Riceviamo da Good Vibes e pubblichiamo. Siamo partner di quest’iniziativa e vi consigliamo di partecipare a questo primo evento.

Sviluppare un orecchio solo per i suoni musicali è come crearsi un ego. Si inizia a rifiutare i suoni che non sono musicali e ci si taglia fuori da gran parte delle esperienze.

John Cage