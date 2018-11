Offsetfest2018: preview con Pilia/Pupillo e Sax Ruins, festival con Arto – Martin Bisi – Barberos

Riceviamo e pubblichiamo.

Offsetfest2018 preview

Venerdi 9 Novembre 2018 c/o Lumiere – Pisa

Inizio ore: 21 – Ingresso 10 €

Lumiere, Vicolo dei Tidi, 6 – Pisa

Quest’anno Offesetfest si presenta con un’edizione “preview” a Pisa, in una location d’eccellenza, ovverosia il cinema più antico d’Italia: il Lumiere, ora prestato a eventi culturali di respiro internazionale, inaugurò infatti ufficialmente nel dicembre del 1905.

L’etichetta Offset Records, attiva dal 2010, con alle spalle produzioni quali EVOL/VE (FM Einheit degli Einstürzende Neubauten con Massimo Pupillo degli ZU), Zeus!, Fuzz Orchestra, Paolo Angeli, Bologna Violenta e In Zaire, per citarne solo alcune, sin dalla prima edizione di Offesetfest propone live dei musicisti della propria scuderia, invitando un ospite speciale esterno: questa serata – introduttiva al vero e proprio Festival, che si terrà a Torino al Magazzino Sul Po il 24 novembre – è composta due set agli opposti o quasi per tipologia di suoni prodotti, ma che mirano a una “chiusura del cerchio” per rappresentatività delle produzioni di ricerca estrema nell’odierno panorama musicale d’avanguardia: il duo Pilia/Pupillo (prodotto da Offset, Soave e Consouling) e il duo dal Sol Levante Sax Ruins, apparso su Skin Graft e sull’Ipecac di Mike Patton.

Offsetfest2018

Sabato 24 Novembre c/o Magazzino Sul Po – Torino

Offset Records e Magazzino Sul Po sono emozionati e lieti di invitarvi all’edizione 2018 dell’Offsetfest Sabato 24 Novembre presso il Magazzino Sul Po a Torino.

Quest’anno il Festival con cadenza biennale che mette in mostra la scuderia Offset Records – creando un incontro con un invitato extra – avrà come line up gli Arto, cioè il nuovo progetto del bassista di Calibro 35 e Zeus!, del batterista de iosonouncane e di due chitarre mancine provenienti da Ronin e Settlefish, il newyorkese Martin Bisi con la sua band a eseguire BC35 (che ripercorre la storia del famoso studio di registrazione da lui condotto, il BC35, dove ha registrato dischi di Sonic Youth, Swans, Unsane, Cop Shoot Cop e mille altri…) e tre sagome in tuta provenienti direttamente da Liverpool con il loro set che cavalca onde di epica psichedelia ed elettroprog su ritmi storti ma incredibilmente ballabili: Barberos, due batterie e una tastiera, impossibile rimaner fermi a guardare…

