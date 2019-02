Odd Nosdam: in ascolto “Cookies” dall’imminente Mirrors

Ha co-fondato la Anticon e questa primavera tornerà con Mirrors, un nuovo lp della cui pubblicazione si occuperà Alien Transistor: lui è Odd Nosdam, uno dei tre cLOUDDEAD, rispettatissimo terzetto hip hop sperimentale, attivo durante i primi anni del Duemila.

Mirrors, che si muove sempre in ambito “avant hop”, è composto interamente da suoni trovati e da estratti da autoproduzioni in vinile in tiratura limitata.

La prima delle 8 tracce in ascolto è “Cookies”.