Nurse With Wound (unica data italiana!) e Drew McDowall a Napoli

Ci segnalano due grossi eventi campani.

Sabato 11 Novembre 2017

First Floor Club, Via Carducci, 7

Pomigliano D’Arco – Napoli

Drew McDowall

Code27 / 11xxx27

aftershow dj set Lino Monaco Retina.it

con il supporto di Infidel Bodies e Subsidence

grafiche sy6 Nicola Buono

ingresso compreso diritti di prevendita €13

*posti limitati

Drew McDowall è un nome che tutti i veri appassionati di musica elettronica post-industriale dovrebbero conoscere. Collaboratore di Psychic Tv negli anni Ottanta e, dai primi anni Novanta membro a tutti gli effetti dei Coil, McDowall era già attivo dall’età di sedici anni nel sottobosco underground post-punk.

Evento Facebook

in collaborazione con OHMe

Venerdì 8 Dicembre 2017

First Floor Club, Via Carducci, 7

Pomigliano D’Arco – Napoli

Nurse With Wound

aftershow dj set LKSMN // Like Someone

con il supporto di Subsidence // Infidel Bodies

grafiche sy6 Nicola Buono

ingresso compreso diritti di prevendite €25

*posti limitati

I Nurse With Wound arrivano – in data unica in Italia – al First Floor Club di Pomigliano D’Arco (NA), grazie alla collaborazione tra il suddetto locale e le organizzazioni di eventi OHMe e Satori Comunicazioni.

Considerato uno dei gruppi cult dell’industrial mondiale, i Nurse With Wound nascono nel 1978 dalla mente di Steven Stapleton, a cui si sono affiancati negli anni tantissimi musicisti prestigiosi che hanno portato nel gruppo le influenze più disparate (dal krautrock a John Cage, dall’ambient al noise rock e alla musica concreta), in linea con la passione di Stapleton per il surrealismo e il dada. Il costo del biglietto è di € 25 ed è possibile acquistarlo in prevendita sul sito www.satoricomunicazioni.it

Evento Facebook