Novembre al Circolo Dong di Recanati

Riceviamo dal Circolo Dong e diamo notizia.

BIG BRAVE + GNOD + OVO

Sabato 4 novembre 2017

Circolo Dong, Recanati (MC)

QUI W/ TREVOR DUNN + NONOGRAM

Sabato 18 Novembre 2017

Circolo Dong, Recanati (MC)

Con l’arrivo di novembre si prospettano due serate di alto profilo per quanto riguarda il Circolo Arci Dong di Recanati. Sul palco, infatti, saliranno, a distanza di poche settimane, una serie di nomi di assoluto valore.

Il primo concerto da non perdere sarà quello di sabato 4 novembre. Protagonisti della serata saranno i Big Brave, formazione canadese sempre più affermata e giunta ora al terzo album (pubblicato per Southern Lord Records). Prima di loro, però, sarà proibito distrarsi. A esibirsi, infatti, ci saranno sia gli Gnod, band/collettivo inglese dalla vasta discografia, sia i “nostri” OvO, cult band a livello europeo per quanto riguarda l’underground e le sonorità estreme.

Il secondo concerto da non lasciarsi sfuggire, invece, si avrà sabato 18 novembre. A dar sfogo alla loro arte saranno i Qui, accompagnati da Trevor Dunn, solido e rispettato bassista/contrabbassista già membro di band quali Melvins, Fantomas e Mr. Bungle.

Inoltre, in apertura ci sarà il concerto dei Nonogram, combo maceratese di recente formazione.

INFO

BIG BRAVE + GNOD + OVO

Sabato 04 Novembre

Circolo Dong, Recanati (MC)

Ingresso riservato ai soci AICS

Biglietto: 8 euro prevendita/prenotazione; 10 euro alla cassa

QUI W/TREVOR DUNN + NONOGRAM

Sabato 18 Novembre 2017

Circolo Dong, Recanati (MC)

Ingresso riservato ai soci AICS