Novembre 2017 a Tetris (TS)

Sab 4 – PSN Vol. XIV: MOS GENERATOR [hardrock, USA] + Oreyeon [I]

Fondere soul e doom? Qualcuno ha detto che i MOS GENERATOR sono i migliori a farlo dai tempi dei Black Sabbath di ‘Sabotage’.

Ven 10 – STORM{O} [mutant hc, BL] – IBREATHEYOUDIE [hc, TS] – MISERY FOR A LIVING [hc, FVG]

In continua ricognizione sull’underground di casa nostra, finalmente portiamo a Trieste gli STORM{O}, una delle band più intense e sofferenti della galassia hc e post-hc italiana degli ultimi dieci-quindici anni.

Sab 11 – TetrisDubClub presents DUBATEERS [UK – dj set]

I DUBATEERS, con base a East London, hanno prodotto e continuano a produrre UK Dub e Reggae music tra le più pesanti in circolazione. Progetto storico della scena inglese.

Ven 17 – COLOURED SWEAT (rock, TS): Greatest Hits Release Show

Tetris esiste anche per fare da palco alla scena locale e permetterle di crescere. L’album dei COLOURED SWEAT si chiama ‘Greatest Hits’, ma è un esordio. E gli esordi da noi non si contano.

Sab 18 – Licht und Blindheit: Synthastic

Due progetti si avvicenderanno sul palco: Cosmo Cocktail ed Emerald Dreams. Cavi, manopole e oscillatori. Un sound tornato prepotentemente al centro dell’attenzione.

Ven 24 – NUCLEAR AGGRESSOR [death/thrash metal, I] + ATER ERA [black metal, SLO]

Venerdì dedicato davvero all’underground della nostra zona. Old school attitude e un sound marcio, ignorante e scuro: queste le caratteristiche dei NUCLEAR AGGRESSOR… death/thrash senza fronzoli e senza pietà! In apertura avremo gli ATER ERA, black metal band slovena primordiale e tagliente come piace Satana, ma anche con spunti psichedelici e ambient.

Dom 26 – IN ZAIRE [psych, IT] – ACID FROG [psych, IT] – Myers djset

Qualche anno fa Antonio Ciarletta (Blow Up) inventò la definizione “italian occult psychedelia” per accomunare una serie di nuove band di casa nostra con una personalità molto forte, poco inquadrabili secondo gli schemi pre-esistenti: Mamuthones, Father Murphy, Heroin In Tahiti, Cannibal Movie e altre ancora. A spiccare erano anche gli IN ZAIRE. Volevamo farli da tempo e finalmente è stato possibile.