NOUR SOKHON & STEFAN CHRISTOFF, Beyond All Borderlines

Stefan Christoff è un artista che periodicamente ritorna sulle nostre pagine e del quale dovreste già conoscere identità e lavori. Torna collaborando a Beyond All Borderlines con la musicista libanese Nour Sokhon, per un lavoro a quattro mani su Ruptured Records.

L’aria mediorientale e il pianoforte si sposano come se gli incroci fossero determinati dalle correnti d’aria, tra voci soffuse e sciamaniche e un senso costante di leggerezza e fragilità. Non può che essere così date le riflessioni insite nel progetto And Who Are We Now? di Nour che discerne di identità, migrazione e di paesi di partenza ed arrivo, temi che ci scivolano addosso in questo elegante ascolto, risultato di una sessione registrata da Rabih Beaini a Berlino in una giornata di ottobre del 2023.

C’è un’eleganza fragile e complessa in questo nastro, dove le registrazioni ed i suoni di Nour si uniscono con i tasti di Stefan in maniera toccante. In “Another Time Is Now” l’unione sembra assumere i crismi della preghiera, per due minuti che sembrano condensare travaglio, speranza e ascesa in pochi istanti. La voce, le voci e le presenze umane sono forse lo scarto maggiore rispetto alla più recente produzione di Stefan Christoff, che in questa unione si trova immerso in scenari più profondi e destrutturati, per un’idea sonora più legata al mondo delle installazioni che all’istinto puro. Non che manchi qualcosa al puro viaggio sonoro, ma la percezione è che il lato nascosto di Beyond All Borderlines sia inafferrabile, anche se già scrivendo questa frase mi rendo conto di come essa possa sposarsi perfettamente con l’insicurezza legata allo spostamento dei popoli. “Why?” è l’unica parola che si sente ripetere in un brano, “Ships On The Horizon”, che spezza letteralmente il fiato, con un pianoforte che riesce a smuovere onde e miraggi drammatici, a dimostrazione di quanto sia tangibile e concreta l’idea politica di certa musica sperimentale, tutt’altro che aleatoria e fine a sé stessa. Quest’unionie ci regala un lavoro che andrebbe rimarcato fra le cose più pregnanti di questo 2025, definito da una copertina che disegna l’orizzonte marino più frastagliato e aereo possibile. Un disco che non ci offre risposte ma che riporta le domande legittime, lasciando le parole sospese fra i suoni ma non inascoltate, considerando quanto velocemente entrino dentro di noi, utilizzando le note come scafo.