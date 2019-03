Nothing, puntata 7 – stagione 2018/19

Escapism.

Ascolta la puntata.

Playlist

Sun Kil Moon – David Cassidy

Aldo Becca – Anisetta

Aldo Becca – Fuoco Nero (Fidel)

Everest Magma – A02

Avey Tare – Saturdays (Again)

Chris Butler – Physics

Stephen Malkmus – Viktor Borgia

Nothing

Su terreni poveri e substrati fortemente acidi le specie pioniere preparano il terreno per l’arrivo di nuove specie. Noise, no wave, electro, jazz, hip hop, lo-fi, garage, italian outsiders, pop. Questa è Nothing, che non vuol dire niente e che vuol dire niente.