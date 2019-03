Nothing, puntata 6 – stagione 2018/19

Cabirian.

Ascolta la puntata.

Playlist

01. Sun Araw Trio – Hermeto Tume (excerpt)

02. Polonius – Cabirian Oasis (Conversation On Flutter)

03. Polonius – Dart Frog Symphony Op.VI

04. bd1982 – Arclight

05. Muqata’a – Thakira Jama’iya

06. Maurice Louca – Laika

07. La Tène + Guest – Abandonnée

Nothing

Su terreni poveri e substrati fortemente acidi le specie pioniere preparano il terreno per l’arrivo di nuove specie. Noise, no wave, electro, jazz, hip hop, lo-fi, garage, italian outsiders, pop. Questa è Nothing, che non vuol dire niente e che vuol dire niente.