Repercussion.

Ascolta la puntata.

Playlist

Jasss – Danza

Tarawangsawelas – Selalu

Woven Entity – Cry Wolf

Kid Koala – Arcade

Don’t Dj – Repercussion

Ralf Nowy – Akili Mali

Caveiras – Estação Do Correio Do Brás

Nothing

Su terreni poveri e substrati fortemente acidi le specie pioniere preparano il terreno per l’arrivo di nuove specie. Noise, no wave, electro, jazz, hip hop, lo-fi, garage, italian outsiders, pop. Questa è Nothing, che non vuol dire niente e che vuol dire niente.