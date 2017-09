Nothing, puntata 2 – stagione 2017/18

Brutalismi micronoise #2.

Ascolta la puntata.

Rope Cosmetology – Whole Units Of Blood

Bromp Treb – Vinegar Hanky

Jon Lipscomb – Visceral Display Of Anti-fascist Feelings

Danny Clay & Greg gorlen – Brittle 2

Yatta – Heart To Home

Many Others – Aggression Of Paradox

Idiota Civilizzato – Demenzialità Opposte