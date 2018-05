Error Free.

Ascolta la puntata.

Playlist

SabaSaba – Red Nights

The Sediment Club – The Payoff Da Stucco Thieves

Palberta – Roach Goin’ Down

Bush Tetras – Dont Stop

Holiday Inn – Feel Free! (feat. D.a.P.)

The Cops – Paraphernalia

Lleroy – Primate