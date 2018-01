Austerity.

Ascolta la puntata.

Playlist

1 Nadah El Shazly – Koala

2 Agf – Mosqu-ito

3 Brainwaltzera – Smit

4 Nicola Ratti – L1

5 Visible Cloaks – Circle

7 Alessandro Cortini – Perdere

Nothing

Su terreni poveri e substrati fortemente acidi le specie pioniere preparano il terreno per l’arrivo di nuove specie. Noise, no wave, electro, jazz, hip hop, lo-fi, garage, italian outsiders, pop. Questa è Nothing, che non vuol dire niente e che vuol dire niente.