Nothing, puntata 10 – stagione 2017/18

Doping.

Ascolta la puntata.

Playlist

1 M.E.S.H. – Mimic

2 Nidia Minaj – Mulher Profissional

3 Nidia Minaj – Underground

4 Jealousy Party – Ragazzona

5 Virulent Green – Cold Fusion

6 Mary Ocher – Washed Upon Your Shores

7 Errorsmith – Superlative Fatigue

8 Golden Teacher – Diop

Nothing

Su terreni poveri e substrati fortemente acidi le specie pioniere preparano il terreno per l’arrivo di nuove specie. Noise, no wave, electro, jazz, hip hop, lo-fi, garage, italian outsiders, pop. Questa è Nothing, che non vuol dire niente e che vuol dire niente.