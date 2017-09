Nothing, puntata 1 – stagione 2017/18

Brutalismi micronoise #1

Ascolta la puntata.

Playlist

Blood Quartet – Dark Light

Wolf Eyes – Your Faces Won’t Know What To Do

Weasel Walter – Infektion I

Videobasic – Untitled 2

Adriano Zanni – Black

Silk Purse – Nowhere I Go

Don Fleming – The Bogside Man

Marc Barreca – Lens Degradation

Housewives – Exercpt 5