Non pare vero, ma è tornato Bogdan Raczynski, genietto della Rephlex: in ascolto “134 32iii”

Bogdan Raczynski, come suggerisce il cognome, è nato in Polonia. Era il 1977. Sappiamo questo, poi che con la sua famiglia si trasferì negli Stati Uniti e successivamente finì in Giappone a studiare e poi a viverci come un barbone. In tutto questo arrivò Richard D. James che lo prese per la sua Rephlex. Era il 1999, più o meno. Lui in seguito si trasferì in Canada.

Ora, a molti anni di distanza dall’uscita dai radar di Bogdan, Disciples (sottoinsieme della Warp) pubblicherà il 5 aprile una compilation di suoi inediti (Rave ‘Till You Cry), diciotto per l’esattezza, che copre un ventaglio ampio di generi (quelli di Bleep, gente che di “warpismi” se ne intende per lavoro, scrivono: breakbeat, brain-melting IDM, beautiful braindance and harsh noise).

Questa è “134 32iii”.