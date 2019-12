NOISEMOJESI Vol 4 at SCA TNT – Festival di musica e socialità

La città di Jesi e la sua scena musicale sono state spesso protagoniste delle nostre pagine, non solo per la vicinanza geografica con parte della redazione – motivo che ha reso frequenti le trasferte per assistere a concerti e festival – quanto per essere culla di una scena musicale pulsante e dedita ai linguaggi a noi più affini. Proprio questa comunità composta da musicisti, label, luoghi di aggregazione e in generale persone interessate a costruire percorsi culturali posti al di fuori delle usuali coordinate (una volta si sarebbe usato il temine “controcultura”) è la protagonista di un festival che si pone tra i suoi principali obbiettivi quello di aggregare e rafforzare il tessuto sociale della città marchigiana. Per la sua quarta edizione, l’obbiettivo viene condiviso e trova nuove connessioni con lo spazio comune autogestito TNT, altro luogo dove una socialità al di fuori delle mere logiche di mercato diviene motore di iniziative non solo musicali. Nasce, così, una proposta articolata che vede affiancare alla musica la presentazione di un libro (“108 Metri” di Alberto Prunetti) e una mostra fotografica (“Doppia Veduta” di Sara Paolucci) a dare quella dimensione interdisciplinare che vuole fare dell’evento un collante per chiunque si interessi alla cultura nelle sue differenti forme espressive. Anche dal punto di vista musicale, il menù è vario e si passa dal rock’n’roll alla psichedelia, dal noise al post-rock, con nomi di spessore e da tenere d’occhio come gli A/lpaca, tanto giovani quanto efficaci nel loro mix tra psichedelia, noise, garage e post-punk, i fanesi Bleah con il loro hopeless punk e attivi ad intermittenza dal 2010, i Buzzøøko di cui vi avevamo presentato in anteprima il video di “Love Is Indie Hair”, i Demikhov di cui vi avevamo parlato in modo approfondito nella recensione dell’album Experimental Transplantation Of Vital Organs, le sperimentazioni a base di violoncello, voce ed elettronica presentate da el Bramido Negro e il terrorismo sonoro tra disco, industrial e hip hop di La Tosse Grassa. A fare gli onori di casa, infine saranno sul palco le nostre vecchie conoscenze Panzer e gli Undisputed Gerditude, band misteriosa che in realtà cela nel nome tutti gli indizi necessari per risolvere l’enigma. Tutto questo condensato in una due giorni che si preannuncia ricca di spunti su cui continuare a far crescere e ampliare la comunità artistica locale, motivo per cui ci sentiamo di supportare e condividiamo qui di seguito tutte le info del caso ad uso e consumo di chi vorrà presenziare.

NOISEMOJESI Vol 4 at SCA TNT

Festival di musica e socialità

2 Giorni / 2 Palchi / 8 band

Venerdì 27 e Sabato 28 Dicembre 2019

dalle 17.30 inizio live ore 18.00

Cena Vegan e non

Mostra Fotografica “Doppia Veduta” di Sara Paolucci

Il NOISEmoJESI è arrivato alla quarta edizione e quest’anno verrà ospitato dallo SCA TNT di Jesi. Non potevamo chiedere di meglio viste le numerose attività che lo stesso SCA TNT porta avanti da anni compresi i live eccezionali di band provenienti da tutto il mondo. Il legame è forte anche sugli obiettivi, infatti il festival non è solo musicale, ma è incentrato sulla socialità che lo stesso provoca e stimola. In questi anni è sempre più importante credere nelle relazioni personali svincolate dagli strumenti digitali e crediamo che condividere un luogo, delle emozioni e dei pensieri sia fondamentale per creare quell’humus dove abbiamo visto nascere progetti, amori, amicizie e sentimenti.

Venerdì 27

▪️PANZER (Speed rock local heroes)

▪️DEMIKHOV (Fuzz e Martello Desenzano)

▪️BUZZOOKO (Noise-Post Rock Mantova)

▪️EL BRAMIDO NEGRO (one man scream)

▪️h.21 108 Metri – presentazione libro

Presentazione del libro 108 Metri con l’autore Alberto Prunetti

a cura di Libreria Indipendente SABOT

Sabato 28

▪️BLEAH (rock’n’roll Fano)

▪️A/LPACA (Garage Psych Mantova)

▪️LA TOSSE GRASSA (euro disco, industrial, hip-hop Recanati)

▪️UNDISPUTED GERDITUDE (orgoglio e pregiudizio Jesi)