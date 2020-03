Noise Is For Heroes #9

Soltanto sette proposte musicali, ma dal minutaggio generoso e come di consueto variegate, in questo nono episodio di Noise Is For Heroes: una celeberrima band da Atlanta, musica “difficile” marca Trost, un duo di Lodi fresco fresco di split, un produttore superstar che ogni tanto ama mettersi in proprio, una hidden gem d’Oltralpe, un peso massimo dell’elettronica contemporanea e infine un po’ di energia direttamente dal cuore dell’africa subsahariana. E se va bene a noi, buona clausura a tutti…

Playlist

Algiers: Hour Of The Furnaces

Snekkestad/Guy/Fernandez: Slip, Slide & Rattle

The Great Saunites: Zante

Martin Bisi: You’re Sun

Pierre-Yves Macé: Finsteren Zeiten (Ein Karussell)

Vladislav Delay: Rampa

Dj Diaki: Calaman Diaki 5