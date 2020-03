Noise Is For Heroes #8

Questa volta cominciamo con l’omaggio al capoluogo meneghino da parte dei Russian Circles e finiamo con l’R&B destrutturato della nuova starlette marchiata Hyperdub: in mezzo cose decisamente esaltanti, come il ritorno di Thomas Köner, o insolite come il jazz rock microtonale in salsa georgiana di Giorgi Mikadze. Come sempre, ce n’è per tutti e non ce n’è per nessuno…

Playlist

Russian Circles – Milano

Postvorta – Decidua Trauma Catharsis

Theodore Cale Schafer – It’s Late

Sonar with David Torn – Tunnel Drive

Giorgi Mikadze – Moaning

Thomas Köner – Substance (Suicide)

Ynaktera/Kenta Kamiyama – Notte

Grischa Lichtenberger – 0319 02 Saturn 2f (Saturn)

Fera – Funeral Flute

Mhysa – W Me