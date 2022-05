Noise Is For Heroes #54

Nella puntata numero 54 ci trovate dentro un supergruppo veramente super, un assaggio di gotico mediterraneo, una divinità del dub e altro ancora, sempre sulle frequenze di Fango Radio.

Playlist

Love And Death – Daniel Blumberg

Raskasta Vettä – Seremonia

Sink As I – Sum Of R

The Book Of Breath – Abbath

The Acres/The Ache – Absent In Body

Conquer The Sin – New Age Doom/Lee Scratch Perry

Springtime – Parl Dro (feat. Zhong Luoma)

Fimmene Fimmene – Mai Mai Mai (feat. Vera di Lecce)

Old Teardrop – Josephine Foster