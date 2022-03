È possibile inserire in una stessa playlist Voivod, Beach House, John Cage & Sun Ra e Korn? Evidentemente sì e noi ve lo dimostriamo…

Playlist

When God Used A Rope – Buñuel

Il A Tant Rêvé D’Alles – Celeste

Death To The Red Sun – Earthless

Worst Is On Its Way – Korn

Morning Worker – Weaver

Empty Words And Keyboard – John Cage, Sun Ra

Cold Streamers Of Dust – Chantal Michelle

Superstar – Beach House

Paranormalium – Voivod