Noise Is For Heroes #43

Quest’anno abbiamo approfittato del trentennale di un paio di dischi “pesanti” per proporvi su The New Noise una retrospettiva sul suono della Seattle a cavallo fra anni Ottanta e Novanta (vedi alla voce “grunge”): non potevamo non preparare una playlist ad hoc, con dentro quelli famosi (Nirvana, Mudhoney, Pearl Jam, Soundgarden, Alice In Chains), quelli meno famosi (Truly, Blood Circle, Bundle Of Hiss, Mother Love Bone) e i precursori (Tad, Melvins, Green River). Dopo averla ascoltata vi verrà una voglia pazzesca di flanella…

Playlist

01. Radio Friendly Unit Shifter – Nirvana

02. Wood Goblins – Tad

03. Sky Pup – Melvins

04. 1995 – Mudhoney

05. Jeremy – Pearl Jam

06. Forever Means – Green River

07. Hurricane Dance – Truly

08. Crown Of Thorns – Mother Love Bone

09. Part Of The Crowd – Blood Circus

10. Jesus Christ Pose – Soundgarden

11. Head Creeps – Alice In Chains

12. Wench – Bundle Of Hiss