Noise Is For Heroes #4

“Selezione” per noi è la solita parolina magica, ormai lo sapete bene. Per questa nuova puntata di Noise Is For Heroes, la quarta, abbiamo scelto nomi grossi come Sunn O))) e Kim Gordon accanto ad altri decisamente meno conosciuti, ma per quanto ci riguarda altrettanto degni di nota, come Lili Refrain, Patrizia Oliva e Park Jiha. Non mancano veri outsiders come Lino Capra Vaccina, Cyanobacteria & Hubsch, Illàchime Quartet e Dogs For Breakfast. Continuate a seguirci sempre su Fango Radio.

Playlist

01. Park Jiha – Philos

02. Sunn O))) – Frost (C)

03. Cyanobacteria & Hübsch – Calotropis

04. Mu with Lino Capra Vaccina – Dwellers Of Paradise

05. Lili Refrain – Mul

06. Patrizia Oliva – Larila

07. Illàchime Quartet – Uneasy Piece, pt.2

08. Gabriele Gasparotti – Istantanea n.3

09. Building Instrument – Vu Du Dit Nok

10. Kim Gordon – Sketch Artist

11. Dogs For Breakfast – Last Sunny Days