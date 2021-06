Noise Is For Heroes #38

Puntata numero 38 pregna di suoni cattivi (Eyehategod e Cannibal Corpse su tutti), suoni sopra le righe (l’immarcescibile Tab_ularasa), musicisti sempre interessantissimi (Mike Watt nei “Three-Layer Cake”, Stefano Pilia in duetto con John Duncan, Antonio Bertoni con il suo progetto “Ongon”) e con una band partenopea che si avvale di una preziosa collaborazione (il cameo di Mark Lanegan sul disco di The Devils).

Playlist

Devil Whistle Don’t Sing – The Devils (feat. Mark Lanegan)

The Trial Of Johnny Cancer – Eyehategod

Follow The Blood – Cannibal Corpse

Snakeskin Has-Been – Leon Vynehall

Fare Forward – John Duncan, Stefano Pilia

A Durable Quest– Three-Layer Cake

8ˈ14ˈˈ– Fabio Perletta

Transformer Le Monde – Ongon

Weaving Ritual – Sunnk

Frozen – Twister

Sono Un Elefante- Tab_ularasa