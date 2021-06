Noise Is For Heroes #37

In questa puntata troverete, tra gli altri, l’ultimo atto dei Tomaga, il glocalismo di MSMiroslaw, la Finlandia di Sasu Ripatti, quei canadesi famosi che fanno post-rock e persino suoni dal grembo materno…

Playlist

Extinction – Crown

The King Of Naples – Tomaga

The Summer (Vietnamese Cao Dai) – MSMiroslaw

Innu-Wenimo – Tiziano Popoli

Paesaggio 02 – Alessandro Ragazzo

V1 – Luca Yupanqui

Rakkn – Vladislav Delay

Doggerland – Frode Haltli

Our Side Has To Win (for D.H.) – Godspeed You! Black Emperor