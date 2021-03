Noise Is For Heroes #33

In questa puntata del nostro podcast un disco che ci piace moltissimo, Ongon, uno di cui si parla tanto, Nick Cave con il suo compare Warren Ellis, un disco che fa muovere le terga, Altin Gün, e tanta altra roba fortissima.

Playlist

Lust Of Death – Extrema Ratio

Taina – Sur Austru

Wite Fokel – Kjeld

XX Years – Wojtek

Drama – Skrei

Dilla – Ongon

White Elephant – Nick Cave & Warren Ellis

Temple Gardens At Midnight – Pauline Anna Strom

Kesik Çayir – Altin Gün

Lightning Blanket – A Burial At Sea

Fragile Realtà – Destinazione Finale