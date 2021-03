Noise Is For Heroes #32

Nella nuova puntata del podcast abbiamo italiani che piacciono anche fuori Italia: Saele Valese, Martina Bertoni, Giovanni Di Domenico e Sandro Mussida, ma anche stranieri che vanno forte da noi, la “new sensation” Black Country, New Road e i beneamati Širom. In tutto questo c’è anche una cinese che suona uno strumento tradizionale in maniera molto poco tradizionale: non ci facciamo mancare niente…

Playlist

Nebbia – O

A Wrinkle In Time Sets Concentric Circles Reeling – Exploding Star Orchestra

Science Fair – Black Country, New Road

Used To Be – Luis Vasquez

Distant Tropics – Martina Bertoni

In Your Rosary 2 – Saele Valese

Fluorescent Flow – Chloe Yu Nong Lin

Rueben (8) – Sandro Mussida

A Question Flung Across Bridges Is Almost Like A Bang – Širom

Teratology – Giovanni Di Domenico

Undone – Indigo Sparke